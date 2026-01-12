Alianza Lima vs. Unión Santa Fe: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la Serie Río de La Plata?

Los íntimos quieren llegar a la victoria. Alianza Lima, esta semana, juega ante el elenco argentino de Unión Santa Fe por la fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026.
Este torneo para Alianza Lima sirve de preparación de cara a lo que será la Liga1 y Fase 1 de la Copa Libertadores de América. Ahora, de la mano de Pablo Guede en la dirección técnica, el club peruano busca su primer triunfo en su segundo amistoso de pretemporada.
¿Cómo llegan Alianza Lima y Unión a la fecha 2 del torneo Serie Río de la Plata 2026?
Alianza Lima viene de perder 2-1 ante Independiente en la jornada anterior, mientras que su contrincante de turno recién tendrá su debut en esta fecha.
¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Unión Santa Fe en vivo por el torneo Serie Río de la Plata?
El partido está programado para el miércoles 14 de enero en el Estadio Parque Saroldi. El recinto tiene una capacidad para 6,000 espectadores.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Unión Santa Fe en vivo por el torneo Serie Río de la Plata 2026?
- En Perú, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 4:15 p.m.
- En Colombia, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 4:15 p.m.
- En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 4:15 p.m.
- En Chile, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 6:15 p.m.
- En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 5:15 p.m.
- En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 5:15 p.m.
- En Argentina, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 6:15 p.m.
- En Brasil, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 6:15 p.m.
- En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Independiente comienza a las 6:15 p.m.
¿Dónde ver el Alianza Lima vs Unión Santa Fe en vivo por TV?
El partido de Alianza Lima contra Unión Santa Fe será transmitido por la plataforma streaming Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.
Alianza Lima vs Unión Santa Fe: alineaciones posibles
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Eryc Castillo, Pedro Aquino, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Jairo Vélez; Federico Girotti y Paolo Guerrero.
Unión Santa Fe: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Nicolás Paz, Lucas Ayala; Julián Palacios, Rafael Profini, Emilio Giaccone; Marcelo Estigarribia, Agustín Colazo y Ricardo Solbes.