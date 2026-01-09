Un 'Rayo' en La Victoria: Alianza Lima anunció oficialmente el fichaje de Luis Advíncula

El Rayo ya está en La Victoria. Alianza Lima hizo oficial este viernes el fichaje del lateral derecho Luis Advíncula, quien regresa al fútbol peruano tras cerrar su etapa en Boca Juniors.

“Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!”, dio a conocer el conjunto blanquiazul para anunciar la incorporación del futbolista de 35 años, quien fue mundialista con la Selección Peruana en Rusia 2018.

Luis Advíncula se convierte en el octavo fichaje de Alianza Lima para la temporada 2026. Tras las incorporaciones de Jairo Vélez, Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro, Luis Ramos, Alejandro Duarte, el argentino Federico Girotti y el uruguayo Mateo Antoni, se suma a los íntimos el ex Sporting Cristal.

