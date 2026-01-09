Últimas Noticias
Un 'Rayo' en La Victoria: Alianza Lima anunció oficialmente el fichaje de Luis Advíncula

Luis Advíncula firma por Alianza Lima hasta la temporada 2027
Luis Advíncula firma por Alianza Lima hasta la temporada 2027 | Fuente: Alianza Lima
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Después de cerrar su etapa en Boca Juniors, Luis Advíncula regresa al fútbol peruano de la mano de Alianza Lima con un vínculo por dos temporadas.

El Rayo ya está en La Victoria. Alianza Lima hizo oficial este viernes el fichaje del lateral derecho Luis Advíncula, quien regresa al fútbol peruano tras cerrar su etapa en Boca Juniors.

“Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!”, dio a conocer el conjunto blanquiazul para anunciar la incorporación del futbolista de 35 años, quien fue mundialista con la Selección Peruana en Rusia 2018.

Luis Advíncula se convierte en el octavo fichaje de Alianza Lima para la temporada 2026. Tras las incorporaciones de Jairo Vélez, Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro, Luis Ramos, Alejandro Duarte, el argentino Federico Girotti y el uruguayo Mateo Antoni, se suma a los íntimos el ex Sporting Cristal.

Luis Advíncula Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fichajes 2026

