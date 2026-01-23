Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO: se enfrentan en Matute por la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima vs Inter Miami EN VIVO: se enfrentan este sábado 24 de enero por la Noche Blanquiazul 2026. El encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), desde las 5:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD) y Liga 1 Max (Claro TV, Best Cable, DirecTV y Win TV). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Lima vs Inter Miami: ¿cómo llegan a la Noche Blanquiazul 2026?



Alianza Lima llega al partido en un momento complicado a nivel institucional. Y es que el escándalo donde se han visto envueltos tres jugadores del plantel ha movido los planes del equipo. De hecho, se esperaba que dos de los tres arranquen como titulares ante Inter Miami, pero esto no será así. A nivel futbolístico, el cuadro de La Victoria disputó tres partidos amistosos previos a su día principal, perdiendo dos y ganando el otro. Inter Miami, en tanto, jugará su primer partido de pretemporada en suelo peruano, que dará inicio a una gira que lo llevará por varios países de la región.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul 2026?



El partido entre Alianza Lima vs Inter Miami se disputará este sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El recinto tiene capacidad para 33 938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul 2026?



En Perú , el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 5:00 p.m.



, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 5:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 6:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 6:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 7:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 7:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal TV transmitirá la Noche Blanquiazul 2026 en vivo?



El partido de Alianza Lima vs Inter Miami será transmitido EN VIVO por la señal de Latina (2 y 702 HD) y Liga 1 Max (Claro TV, Best Cable, DirecTV y Win TV). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Lima vs Inter Miami: alineaciones posibles



Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Jhoao Velasquez, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Inter Miami: Rocco Ríos; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Baltasar Rodríguez, Sergio Reguilón; Santiago Morales, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Noah Allen, Lionel Messi y Tyler Hall.

Alianza Lima vs Inter Miami: precios de entradas

Norte: S/. 282 soles

S/. 282 soles Sur: S/. 282 soles

S/. 282 soles Oriente: S/. 900 soles

S/. 900 soles Occidente Lateral: S/. 1200 soles

S/. 1200 soles Occidente Central: S/. 1425 soles