Alianza Lima vs. Inter Miami: ¿a qué hora juegan y dónde ver por la Noche Blanquiazul 2026?

Un cotejo para marcar en la agenda. Alianza Lima juega este fin de semana ante el Inter Miami en lo que será un partido amistoso internacional en el marco de la Noche Blanquiazul 2026.

En Alianza Lima tendrán este duelo a modo de presentación de su plantel para la nueva temporada, en donde destacan los fichajes de Federico Girotti, Mateo Antoni, Jairo Vélez, Luis Ramos y Alejandro Duarte. Además, ante el Inter Miami, será el primer encuentro en Matute para el director técnico argentino Pablo Guede.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan Alianza Lima e Inter Miami a la Noche Blanquiazul 2026?

Alianza viene de derrotar 3-2 a Colo Colo en la Serie Río de La Plata, mientras que 'Las Garzas' jugaron su último partido en diciembre y fue un 3-1 sobre Vancouver Whitecaps, con el que salió campeón de la MLS.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026?

El partido está programado para el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene una capacidad para 33,938 espectadores.

𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐚 𝐬𝐞 𝐯𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞. 💙🏟️⚪️🔵🔥



Música, activaciones y pura pasión blanquiazul.



El Fan Fest prende la caldera antes de la Noche Blanquiazul. 🔥💙#HistoriaEnLaVictoria#MessiEnLaCasa pic.twitter.com/LJMXuLAdEM — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 22, 2026

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 8:00 p.m.



, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 10:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 10:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 8:00 p.m.



¿Qué canal TV transmitirá la Noche Blanquiazul 2026 en vivo?

El partido de Alianza Lima contra el Inter Miami será transmitido por la señal de Latina, canales 2 y 702 HD de la parrilla de Movistar. RPP lo tendrá en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Alianza Lima vs Inter Miami: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Jhoao Velasquez, Renzo Garcés, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Inter Miami: Rocco Ríos; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Baltasar Rodríguez, Sergio Reguilón; Santiago Morales, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Noah Allen, Lionel Messi y Tyler Hall.