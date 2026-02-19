Últimas Noticias
Familiares de Lizeth Marzano, deportista atropellada en San Isidro, exigen difusión de imágenes de cámaras de seguridad para identificar vehículo

Familiares de Lizeth Marzano piden difusión de imágenes de seguridad que habrían captado vehículo que la atropelló
El familiar dijo esperar un requerimiento formal por parte de las autoridades para obtener estas imágenes, las cuales pueden ser determinantes en las investigaciones.  | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Mientras realizaba deporte en la Av. Camino Real, la joven fue atropellada por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga la madrugada del miércoles, 18 de febrero.

Lima
00:00 · 01:53

Los familiares de la deportista peruana Lizeth Marzano Noguera exigen justicia luego de que la joven falleciera tras ser atropellada cuando trotaba por la avenida Camino Real, en San Isidro

El accidente ocurrió la madrugada del miércoles 18 de febrero, cuando la joven realizaba deporte frente a la sede de Lima Golf Club; siendo embestida por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.

Pese a que fue llevada de emergencia a un centro de salud, fue declarada muerta horas después.

Piden cámaras de seguridad

Su hermano, Gino Marzano, solicitó a las autoridades que tomen acción y también pidió la difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad que habrían captado el hecho, a fin de identificar el auto que la atropelló y dar con el responsable.

"Que se haga justicia; el responsable del vehículo o la persona que estaba manejando claramente sabe lo que ha hecho y que se pueda tomar las acciones necesarias. El daño está hecho, nadie me va a devolver a mi hermana, nadie va a resarcir el dolor de mi familia", expresó en diálogo con RPP.

El familiar dijo esperar un requerimiento formal por parte de las autoridades para obtener estas imágenes, las cuales pueden ser determinantes en las investigaciones. 

La víctima era una destacada seleccionada nacional de apnea (buceo libre) y su muerte causó conmoción y gran pesar en el deporte nacional. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) lamentó lo ocurrido, expresando sus condolencias a familiares y allegados.

Los restos de Marzano Noguera están siendo velados en el velatorio Virgen de Fátima, en el distrito de Miraflores.

Tags
San Isidro Accidentes accidentes de tránsito Lizeth Marzano Noguera

