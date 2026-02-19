Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Jugadoras de Olva Latino organizan pollada para cubrir gastos de entrenamiento

Olva Latino organizará pollada para cubrir sus gastos
Olva Latino organizará pollada para cubrir sus gastos | Fuente: X | Fotógrafo: @FPV
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Mirtha Uribe confirmó que este sábado, 21 de febrero, organizarán una pollada para cubrir ciertos gastos que les permitan seguir entrenando.

Olva Latino está en la pelea. El cuadro que participa en la Liga Peruana de Vóley se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas cinco victorias.

Sin embargo, si gana un cotejo y sus otros rivales no vencen, podría meterse entre los ocho mejores y jugar los playoffs de la Primera División.  

Pero no todo es color de rosas. Y es que las jugadoras anunciaron que realizarán una pollada para poder cubrir algunos gastos necesarios para sus entrenamientos.

En un live de TikTok, Mirtha Uribe informó que este fin de semana las jugadoras van a realizar una actividad para recaudar fondos con el fin de cubrir sus gastos.

Según indicó, el club se ha comprometido a ponerse en "línea", pero por ahora necesitan un "desahogo" para las movilidades y entrenar.

"Para el día sábado, vamos a organizar una pollada para recolectar ciertos fondos para nuestras movilidades y ciertos gastos", indicó en un primer momento.

"Estamos sufriendo con unos retrasos. Sabemos que el club se va a poner en línea, pero ahorita necesitamos un desahogo y nosotras no queremos dejar de entrenar, la vida continúa y tenemos ciertos gastos, así que vamos a hacer una pollada en San Miguel", finalizó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Olva Latino y su sueño de clasificar a los 8 mejores del torneo

Olva Latino se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, tiene chances de clasificar a los playoffs del torneo.

En la penúltima fecha, se enfrentará a Atlético Atenea. Y en la última, jugará ante Circolo. Si gana los dos cotejos, asegurará su puesto en los playoffs, siempre y cuando Deportivo Soan y Rebaza Acosta no ganen sus cotejos.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
Olva Latino Liga Peruana de Vóley 2026 Liga Peruana de Vóley

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA