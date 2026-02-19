Jugadoras de Olva Latino organizan pollada para cubrir gastos de entrenamiento

Olva Latino está en la pelea. El cuadro que participa en la Liga Peruana de Vóley se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas cinco victorias.

Sin embargo, si gana un cotejo y sus otros rivales no vencen, podría meterse entre los ocho mejores y jugar los playoffs de la Primera División.

Pero no todo es color de rosas. Y es que las jugadoras anunciaron que realizarán una pollada para poder cubrir algunos gastos necesarios para sus entrenamientos.

En un live de TikTok, Mirtha Uribe informó que este fin de semana las jugadoras van a realizar una actividad para recaudar fondos con el fin de cubrir sus gastos.

Según indicó, el club se ha comprometido a ponerse en "línea", pero por ahora necesitan un "desahogo" para las movilidades y entrenar.

"Para el día sábado, vamos a organizar una pollada para recolectar ciertos fondos para nuestras movilidades y ciertos gastos", indicó en un primer momento.

"Estamos sufriendo con unos retrasos. Sabemos que el club se va a poner en línea, pero ahorita necesitamos un desahogo y nosotras no queremos dejar de entrenar, la vida continúa y tenemos ciertos gastos, así que vamos a hacer una pollada en San Miguel", finalizó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Olva Latino y su sueño de clasificar a los 8 mejores del torneo

Olva Latino se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, tiene chances de clasificar a los playoffs del torneo.

En la penúltima fecha, se enfrentará a Atlético Atenea. Y en la última, jugará ante Circolo. Si gana los dos cotejos, asegurará su puesto en los playoffs, siempre y cuando Deportivo Soan y Rebaza Acosta no ganen sus cotejos.