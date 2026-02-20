Abogado de Daniel Urresti estima que el exministro saldrá de prisión entre el lunes y martes

El abogado Miguel Soria insistió en que a su patrocinado le imputaron un delito que aún no estaba tipificado en la legislación nacional.

Miguel Soria, abogado de Daniel Urresti, dijo este viernes que acelerarán las gestiones para que el Poder Judicial (PJ) disponga la libertad de su patrocinado, después de que el Tribunal Constitucional (TC) revocara la condena de 12 años de prisión contra el exministro del Interior por el caso Hugo Bustíos.

En declaraciones a RPP, el letrado dijo que insistirán al colegiado para que el TC notifique inmediatamente al PJ, que – según sus estimaciones – podría disponer la liberación de Urresti Elera entre el lunes y el martes 24 de febrero.

Soria remarcó que el Tribunal Constitucional emitió el fallo porque la imputación contra Urresti, como coautor del asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos, prescribió en el 2008 y, además, el caso se remonta a 1988.

“La única manera que tuvo el Poder Judicial y el Ministerio Público para mantener vigente la acción penal contra el general Urresti fue la aplicación retroactiva del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, indicó.

El defensor legal sostuvo que, aunque el delito de asesinato con alevosía no existía en 1988, el Poder Judicial y el Ministerio Público aplicaron esta figura en el caso de Urresti Elera.

“No existía en 1988 el delito de asesinato con alevosía. Pero aun cuando no existía en el Código Penal de 1924 el delito de asesinato con alevosía, le aplicaron ese delito al general Urresti”, aseveró.

“En la sentencia, el TC evidencia que, en el caso del periodista Bustíos, ya con anterioridad, se había juzgado y condenado a dos militares. Pero la calificación jurídica que se le dio al caso de estos dos militares previamente juzgados fue menos grave, porque no se les atribuyó nunca un crimen de lesa humanidad, que la calificación jurídica dada al general Urresti”, añadió.

TC ordena liberación de Daniel Urresti

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior, Daniel Urresti, al declarar nula su sentencia a 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y por la tentativa de asesinato agravado contra el reportero Eduardo Rojas, hechos ocurridos en 1988, en Huanta (Ayacucho).

Urresti cumple la condena en el Penal Virgen de las Mercedes, en el distrito limeño de Chorrillos, después de que, el 13 de abril de 2023, la Tercera Sala Penal Transitoria lo hallara culpable del delito de homicidio contra el periodista Hugo Bustíos.

El también excandidato presidencial apeló la sentencia e invocó la aplicación de la Ley 32107, referida a la prescripción de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el Poder Judicial desestimó su argumentó y ratificó la condena en noviembre de 2025.

No obstante, el Tribunal Constitucional determinó que el delito por el cual Urresti Elera fue condenado, que se remonta a 1988, ya había prescrito al momento de la sentencia emitida en 2023.

En su sentencia, el colegiado también argumentó que la liberación del exministro se produce en aplicación de la Ley 32107, una normativa aprobada por el Congreso que regula que nadie puede ser procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.