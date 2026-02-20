Postulan para representar a peruanos en el extranjero, pero sus registros migratorios indican que nunca salieron del Perú

Candidatos a Diputados que buscan representar a Peruanos en el Exterior no han salido del país. | Fuente: RPP

26 partidos postulan candidatos por el extranjero que declararon vivir en el Perú En total, 26 partidos políticos presentan candidatos al Congreso por el distrito electoral de Peruanos en el Exterior que consignaron domicilio en el Perú en sus hojas de vida. La distribución es la siguiente:

Llevan a cinco candidatos con dirección en Perú:

Alianza para el Progreso

Fuerza y Libertad

Partido del Buen Gobierno

Cooperación Popular

Llevan a cuatro candidatos con dirección en Perú:

Fe en el Perú

Somos Perú

Perú Primero

PRIN

Salvemos al Perú

Llevan a tres candidatos con dirección en Perú:

País para Todos

Podemos Perú

Un Camino Diferente

Llevan a dos candidatos con dirección en Perú:

Avanza País

Juntos por el Perú

Demócrata Unido

Integridad Democrática

Primero la Gente

Progresemos

Venceremos

Unidad Nacional

Llevan a un candidato con dirección en Perú:

Demócrata Verde

Frente de la Esperanza

Partido Morado

Perú Libre

Perú Acción

SíCreo

Por otro lado, las organizaciones políticas que presentan candidaturas cuyos postulantes sí consignaron vivir en el extranjero son: Frepap, Fuerza Popular, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Cívico Obras, Perú Moderno y Renovación Popular.

Partidos políticos responden por candidatos

RPP solicitó la versión de todos los partidos políticos. En el caso de Progresemos, Juan Carlos del Águila, miembro de su comité político, aseguró que la candidata Julia Trinidad ha renunciado; sin embargo, hasta el cierre de esta nota, aún figura como inscrita en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones.

"La señora Trinidad fue propuesta para participar por democracia interna del partido y escapaba de nuestras manos conocer si ha viajado o no. Para peruanos en el extranjero nosotros tenemos al candidato número uno como designado para subsanar esos parámetros que la ley de elecciones nos ha puesto. Entonces hemos considerado al candidato Teodoro Lemores, quien representa al partido y vive en Estados unidos. En el caso de la señora Trinidad ella ya presentó su carta de renuncia directamente al partido, pero el partido no informó al JNE la renuncia, han habido varias renuncias de candidatos que no se han podido procesar por desconocimiento", precisó el vocero.

Por su parte, la candidata presidencial de la Alianza Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, respondió por el caso de Marcela Romero. Al respecto, señaló que "la persona mencionada pertenece a la cuota de afiliados de Batalla Perú [partido que integra la alianza con Fuerza Moderna]. Entiendo que no tendría ningún impedimento legal. Probablemente no contaban con una cuota de invitados disponible para asignarle y han elegido a alguien dentro de su militancia. Lo importante para nosotros es no llevar sentenciados".

Solicitamos entrevistar a algún representante de los partidos Alianza para el Progreso y Cooperación Popular y nos indicaron que no brindarían declaraciones. Por parte de Podemos Perú, Un Camino Diferente y el Partido Demócrata Verde no obtuvimos respuesta.

Demoras en actualización del DNI

En otros casos, los candidatos aseguraron que también enfrentan demoras en trámites y gestiones administrativas, similares a las que padecen los peruanos que viven fuera del país cuando realizan procedimientos ante el Estado.

La candidata por Perú Acción, Liliana Espinoza, explicó a RPP que vive en España desde el 2019 y que la dirección consignada en el Perú responde a la demora en los trámites para actualizar su DNI en el consulado. "Por la demora en la entrega del DNI, tuve que sacarlo en Perú. Yo tenía que renunciar al partido Perú Moderno para inscribirme a Perú Acción, pero para sacar mi DNI aquí en Madrid se demoraba cuatro meses, por ese motivo yo viajé a Perú y aproveché para sacar mi DNI que me lo dieron en tres días [y no podía poner otra dirección que no fuera en Perú]. Ahora no puedo votar por mí ni por los candidatos de peruanos en el extranjero de Perú Acción", señaló a RPP.

En el caso del Partido Morado, la candidata María Priscyla Allison Landers manifestó lo siguiente: "Quiero confirmar que mi residencia está en Suecia. Mis documentos ya están en gestión para la emisión de mi DNI peruano en la Embajada; el trámite está realizado y solo estoy a la espera de que concluya el proceso administrativo. He decidido participar en política porque amo profundamente al Perú. Aunque he vivido en Europa desde los cinco años, siempre he estado conectada con mi país y con nuestra comunidad (...) Conozco la realidad del peruano en el extranjero porque la he vivido: los trámites, la distancia, las dificultades consulares, pero también el esfuerzo y el enorme compromiso que tenemos con el Perú".

Desde la Alianza Venceremos indicaron que la candidata Fiorella Mazzini se encuentra en Quito, Ecuador y actualmente está estudiando la Maestría de Estudios de la Cultura en la Universidad Andina. Mientras que el candidato Edson Ticona Zegarra precisó que vive en Berlín, Alemania desde el 2019, trabaja en ese país y es residente permanente. "Soy activista, acompañamos muy de cerca la problemática peruana y realizamos actividades en torno a ello y la iniciativa de postular es producto de este trabajo político de años. Mi DNI aún figura con dirección en Arequipa por un tema burocrático, me dijeron que se iban a demorar ocho meses en tramitarlo... luego se traspapeló, me dijeron que no había y, una vez que fui al Perú saqué una copia en el Reniec y ya no le di mayor seguimiento al trámite", indicó.

El partido Juntos por el Perú, señaló que la candidata Manuela Karine Bastidas Romero "vive en Italia desde hace más de 15 años. Reside de manera permanente en ese país, donde realizó su formación académica y actualmente trabaja, manteniendo contacto constante con la comunidad peruana". Sobre Marcial Berardo Maydana Vilca, precisaron que "vive y trabaja en La Paz, Bolivia, desde hace más de ocho años. Actualmente reside y labora en ese país".

Desde Primero La Gente, respondieron que la candidata Karina Palomino sí radica en España, pero ha presentado la renuncia a su candidatura por temas laborales, mientras que, en el caso de Guillermo Estrada, aseguraron que sí vive en Estados Unidos.

El candidato de Avanza País, José Antonio García, señaló que su caso es particular pues ha vivido en diversos países como Colombia, Argentina, Estados Unidos, Italia, entre otros y siempre ha estado integrado a la comunidad peruana. "He sido Cónsul General en esas jurisdicciones, lo que me permitió atender directamente miles de casos y conocer de primera mano los problemas reales de nuestros compatriotas: documentación, migración, vulnerabilidad, violencia familiar, asistencia legal, repatriaciones, entre otros. Las oficinas consulares son el primer punto de auxilio del Estado peruano en el exterior, y allí se entiende con claridad la dimensión humana y jurídica de esa realidad", detalló.

Además, opinó que "reducir la representación a un criterio meramente domiciliario no solo carece de sustento legal, sino que introduce una segmentación innecesaria entre peruanos. Son los electores quienes deciden democráticamente a quién otorgan su confianza. Si se pretendiera descalificar candidaturas por una condición que la ley no exige, estaríamos frente a una forma de discriminación política que debilita aún más nuestra frágil institucionalidad democrática".

Mientras que, desde Integridad Democrática, precisaron que el candidato Andrés Francisco Hernández Chávez "es peruano viviendo en Miami, Florida hace 44 años, sabe perfectamente la problemática de los peruanos en el extranjero y cuenta con DNI peruano".

Desde Perú Primero indicaron además que "las normas no indican la obligatoriedad de que el postulante viva en la jurisdicción, sin embargo, los candidatos mantienen un diálogo constante con representantes de las comunidades peruanas en diversos lugares del mundo, lo que ayudará a realizar las gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades, para que mejore la atención y satisfacer las necesidades de nuestros compatriotas que viven fuera del territorio patrio".

¿Qué dice la ley sobre la postulación de candidatos de peruanos por el extranjero?

¿Cómo es posible postular para representar a peruanos en el exterior sin haber salido del país? Para responder esta pregunta tenemos que volver a julio del 2020, cuando el Congreso aprobó la Ley N°31032 que creó el Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior. La norma agrupó siete proyectos de ley, sin embargo, no incorporó como requisito vivir en el extranjero para quienes postulen, pese a que una de las iniciativas originales sí lo contemplaba.

La Ley Orgánica de Elecciones y el Reglamento del Jurado Nacional de Elecciones no exigen que el candidato por el distrito de peruanos en el extranjero resida fuera del país ni que haya migrado alguna vez. En otras palabras, la ley permite representar una realidad que nunca se ha vivido.

"De modo general, en las elecciones parlamentarias, no se ha establecido el criterio de residencia que tiene mayor énfasis y sí se exige en las Elecciones Regionales y Municipales, porque se entiende que en el Congreso son representantes a nivel nacional, no de una sola representación local", explica Jorge Jáuregui, abogado especialista en derecho electoral.

Sin embargo, considera que el caso abre un debate sobre la naturaleza de la representación política de un grupo de electores tan importante como el de peruanos en el exterior. "El distrito PEX es importante con más de 1 millón de electores, por lo que se hace más necesario conectar a los representados con sus representantes; es decir, sus candidatos. Eso implica cambios a nivel del sistema electoral, de las reglas de elección, y en el caso de peruanos en el extranjero hay que repensar cómo se conecta esta representación", menciona.

Además, precisa que este debate es especialmente importante en un contexto migratorio complejo y cambiante. "El gobierno estadounidense está desarrollando una política muy represiva contra los migrantes latinoamericanos, incluso personas que tienen la condición de residentes. Esto hace que los peruanos en el exterior que están en Estados Unidos posiblemente estén en una situación más complicada. Deberíamos tener en cuenta eso para pensar en cuál es la representación que deberían tener, qué políticas deberían impulsarse desde el país", mencionó.

La ley permite postular sin haber migrado

Jorge Jáuregui agregó que los partidos políticos concentran sus mayores esfuerzos en la contienda nacional y que, en términos estratégicos, el electorado en el exterior no suele ocupar un lugar prioritario. Sin embargo, eso no significa que puedan omitir esas candidaturas en el proceso electoral.

De hecho, más que una decisión política, la inclusión de postulantes en este distrito responde, según explica, a una exigencia legal. “Lo que hace que los partidos presenten a candidatos en este distrito electoral (que no son idóneos) tiene que ver con la obligación de presentar listas completas. Los partidos deben presentar listas para el Senado o para diputados si hay 30 espacios, no pueden presentar solo 28, porque se declara improcedente la inscripción de las candidaturas”, precisó.

Que un peruano resida fuera del país no debería significar una ruptura con el Estado ni que su representación sea simbólica. En un escenario donde migrar implica dejar familia, identidad y empezar de cero en busca de oportunidades, la pregunta que queda para el electorado es clara: ¿basta con cumplir la ley o se necesita algo más para representar, de verdad, a quienes viven lejos del Perú?