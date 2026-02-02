Comerciantes Unidos vs CD Moquegua EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Torneo Apertura?

Comerciantes Unidos vs CD Moquegua EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026.

Comerciantes Unidos vs CD Moquegua EN VIVO: se enfrentan este lunes 2 de febrero por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de la ciudad de Cutervo, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Comerciantes Unidos vs CD Moquegua en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido entre Comerciantes Unidos y CD Moquegua se jugará este lunes 2 de febrero en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de la ciudad de Cutervo. El recinto tiene capacidad para 12 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs CD Moquegua en vivo por el Torneo Apertura 2026?



En Perú, el partido Comerciantes Unidos vs CD Moquegua empieza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Comerciantes Unidos vs CD Moquegua empieza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Comerciantes Unidos vs CD Moquegua empieza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Comerciantes Unidos vs CD Moquegua empieza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Comerciantes Unidos vs CD Moquegua empieza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Comerciantes Unidos vs CD Moquegua empieza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Comerciantes Unidos vs CD Moquegua empieza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Comerciantes Unidos vs CD Moquegua empieza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Comerciantes Unidos vs CD Moquegua empieza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Comerciantes Unidos vs CD Moquegua empieza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Comerciantes Unidos vs CD Moquegua en vivo por TV?



El partido entre Comerciantes Unidos vs CD Moquegua se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Comerciantes Unidos vs CD Moquegua: alineaciones posibles

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Yordi Vilchez, Flavio Alcedo, Christian Vásquez, Agustín Rodríguez; Wilter Ayoví, Carlos Correa; Miguel Carranza, José Parodi, Mathías Carpio; Matías Sen

CD Moquegua: Renzo Figueroa; Brayan Rivera, Mathías Panizo, Eros Montenegro, Jimmy Jiménez; Kevin Ruiz, Diego Ramírez, Nicolás Chávez, Jeferson Collazos; José López y Allonso Dávila.