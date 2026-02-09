Últimas Noticias
CONAR dispuso que los audios del VAR de los partidos de Liga1 sean de "carácter público"

CONAR publicará audios del VAR a partir de la fecha 3
CONAR publicará audios del VAR a partir de la fecha 3 | Fuente: Facebook | Fotógrafo: CONAR
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) informó que, a partir de la fecha 3 del Torneo Apertura, difundirá los audios del VAR de la Liga1.

Toma de decisiones. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dispuso que los audios del VAR de la Liga1 Te Apuesto sean de carácter público.

A través de un comunicado, la entidad informó que en "concordancia con las políticas de transparencia", se ha dispuesto que los audios, a partir de la fecha 3 del Torneo Apertura, se divulguen a través de las redes sociales.

"La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) informa a la opinión pública que (...) se ha dispuesto que los audios del VAR correspondientes a los partidos de la Liga1 Te Apuesto sean de carácter público", indica la primera parte del comunicado.

"En tal sentido, a partir de la fecha 3 del campeonato, la CONAR difundirá dichos audios a través de sus plataformas oficiales, las cuales serán oportunamente difundidas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana", complementa la misiva.

Por último, la entidad reafirmó su "compromiso permanente con la capacitación y el fortalecimiento del arbitraje a nivel nacional". Esto, según la propia entidad, para elevar el nivel profesional de las competiciones.


Conar Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

