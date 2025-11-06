Liga 1: Por la fecha 18 se enfrentarán Cusco FC y Sport Boys

Últimas Noticias
Todos los detalles de la previa del partido entre Cusco FC y Sport Boys, que se jugará el viernes 7 de noviembre desde las 13:00 horas.

Sport Boys y Cusco FC se enfrentarán en el estadio el próximo viernes 7 de noviembre desde las 13:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Liga 1.

Así llegan Cusco FC y Sport Boys

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

Cusco FC igualó 2-2 frente a Alianza Universidad. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 6 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos de la Liga 1

Sport Boys igualó 2-2 ante UTC en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 9 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cusco FC se llevó la victoria por 1 a 2.

Horario Cusco FC y Sport Boys, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

Cusco FC Sport Boys Liga 1

