Dura baja: FC Cajamarca pierde tres meses a su arquero Jhonatan Medina por lesión

El arquero de FC Cajamarca se lesionó en la primera fecha del Torneo Apertura.

FC Cajamarca informó que el arquero Jhonatan Medina sufrió una fractura en la mano derecha y fue operado con éxito. El arquero, que se lesionó en la primera fecha ante Juan Pablo II, afrontará un proceso de recuperación estimado entre dos y tres meses.



El procedimiento se desarrolló de manera satisfactoria, según detalló el departamento médico de FC Cajamarca a través de un comunicado. El proceso de rehabilitación incluirá trabajo médico, fisioterapia y reacondicionamiento físico, con controles constantes para evaluar la evolución y evitar complicaciones.





Desde la institución señalaron que brindarán al jugador todo el soporte necesario durante el periodo de recuperación. El objetivo será garantizar un regreso seguro a la actividad deportiva del portero, una vez que reciba el alta médica.

El colombiano Carlos Junior Mosquera es quien ha tomado la posta en el arco del equipo de Cajamarca. El Portero jugó en equipos como Always Ready, Patriotas, Deportivo Pasto, Tigres FC, entre otros.



FC Cajamarca se ubica en el puesto 14 de la tabla de posiciones con 2 puntos. En su debut en la Liga 1 ante Juan Pablo II empató 3-3, en la segunda fecha igualó 1-1 con Deportivo Garcilaso y en la fecha 3 perdió 2-0 ante Sport Huancayo. El sábado recibirá a Melgar en duelo programado para la 1 p.m. hora peruana.