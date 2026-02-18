Alejandro Restrepo, extécnico de Alianza Lima, fue expulsado por 'esconder' la pelota a un rival [VIDEO]

La Copa Libertadores 2026 despierta emociones y actualmente el campeonato sudamericano a nivel de clubes pasa por la Fase 2, en lo que tiene que ver con los partidos de ida.

Así, el último martes, Liverpool de Uruguay recibió al cuadro de Independiente Medellín. El cotejo quedó 2-1 a favor del cuadro colombiana en tierras charrúas y el resultado quedó un poco de lado por lo que ocurrió con el entrenado del elenco visitante; Alejandro Restrepo.

Y es que en el primer tiempo, a poco de la media hora, Restrepo -quien tiene pasado como director técnico de Alianza Lima- 'escondió' la pelota a uno de sus rivales cuando esta salió a un saque lateral.

Así fue la acción de la polémica con Alejandro Restrepo. | Fuente: ESPN

El DT lanzó el balón a un costado para que su rival no llegue al mismo y por ello Facundo Barceló, futbolista involucrado, en su intento de recuperarla hizo que el DT caiga.

Rápidamente, el árbitro tuvo que intervenir y desde el VAR le avisaron para que revise la acción. Tras algunos segundos de decisión, el réferi optó por sacarle la tarjeta roja al exentrenador aliancista.

Desde el banco de suplentes de Independiente Medellín no podían creer que Restrepo había sido expulsado. Consideraban, más bien, que Barceló debido ser amonestado por la falta que le cometió al DT.

En lo que respecta al marcador, el cuadro colombiano ganó con goles de Francisco Fydriszewski y Hayen Palacios, en tanto que el descuento llegó por medio de Santiago Strasosier. La vuelta está pactada para el martes 24 de febrero en tierras colombianas.