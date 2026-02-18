Universitario va con todo: Santamaría, Rivera y Flores entrenan con normalidad previo a visitar a Sporting Cristal

Se viene un partidazo. El sábado 21 de febrero, en el Estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal recibe a Universitario por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Ante Cienciano, en lo que fue la jornada pasada, Universitario de Deportes no contó con jugadores como Anderson Santamaría, Edison Flores y José Rivera por lesión. No obstante, para el fin de semana que viene, el panorama cambia hacia lo que será la visita crema frente a Sporting Cristal.

Sucede que este miércoles tanto Santamaría, Flores y el 'Tunche' Rivera han entrenado con normalidad junto al resto del plantel de Universitario, así que estarán a disponibilidad del entrenador del club merengue, el español Javier Rabanal.

Los futbolistas de la 'U' realizaron trabajos con balón sin inconvenientos y apuntan a volver a la convocatoria en la liga peruana de primera división.

Además, en conferencia de prensa, el DT Rabanal sostuvo que el regreso de los citados jugadores haría que su lista cambie de cara a la pasada fecha. Sekou Gassama, por ejemplo, no está 100 % confirmado a ser considerado contra los rimenses en condición de visitante.

