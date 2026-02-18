"Tiras la piedra y escondes la mano", la dura crítica de Reimond Manco a Hernán Barcos

Reimod Manco volvió a generar polémica tras lanzar fuertes comentarios sobre Hernán Barcos, a quien cuestionó por hablar de Alianza Lima. El exjugador puso en duda el afecto de algunos jugadores por el 'Pirata' y advirtió que sus constantes declaraciones no le suman al equipo.

"Con sus comentarios le echa más leña al fuego. Es astuto, porque dice: 'Yo, como hincha, realmente estoy incómodo con los resultados, pero recién está empezando y hay que tener paciencia'. Ya pues, papi, no todos somos tontos. Tiras la piedra y escondes la mano. Ese tipo de declaraciones que tiene ahora sobre otros jugadores las tenía cuando con los dirigentes cuando era jugador", dijo Reimond Manco.

► Hernán Barcos se defiende de polémica por jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

En su canal de Youtube, Reimond Manco habló de rumores que afirman que no solo los indisciplinados de Alianza Lima no lo querían. "Tampoco los profesionales que se portan bien. ¿Cuándo has visto al 'Zorrito' Aguirre en un tema de indisciplina? ¿Por qué crees que el 'Zorrito' declaró eso? Que, para él, Hernán no era una buena persona", comentó.



"Yo creo que las puertas de Alianza Lima siempre estarán abiertas para Hernán Barcos, lo que dejó deportivamente fue muy grande, me refiero en disciplina, goles y actuaciones. Pero sí creo que los comentarios que viene haciendo no le suman a la institución que él dice querer tanto ni tampoco le suman a él", dijo.

Reimond Manco fue más allá de la crítica a Hernan Barcos al afirmar que le generaba mucha suspicacia los letreros en el estadio que pedían el retorno del jugador a Alianza Lima y los volantes que se han repartido pidiendo su regreso.



"Yo no le tengo cólera a Hernán Barcos, me gusta decir lo que pienso y no me pongo rodilleras. Hay hinchas que lo quieren, pero hay otros hinchas que le van a agarrar antipatía. Él ya está en otra institución, no debería dar declaraciones de su exclub, porque es antiético", afirmó el exblanquiazul.



Manco contó que nunca hubo guerra entre Hernán Barcos y Paolo Guerero pero dijo que no es un secreto a voces que en la interna de Alianza Lima hay mucha gente que piensa que no es una buena persona. "Repito que yo no le tengo colera a nadie, solo hay que ser coherente con lo que se dice", finalizó.