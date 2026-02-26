Óscar Arriola señala que Adrián Villar nunca estuvo en una clínica ni pasó dosaje etílico tras atropellar a Lizeth Marzano

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, aseguró que Adrián Villar "nunca estuvo en una clínica" ni "ha pasado dosaje etílico" luego de atropellar a la deportista Lizeth Marzano la noche del 17 de febrero.

"[...] Lo correcto es que nunca estuvo en una clínica, que no ha pasado dosaje etílico, el único lugar para pasar dosaje etílico de un ciudadano es en la Policía Nacional de Perú, y cuando un ciudadano se niega a pasarlo se reputa, o sea se presume que es positivo el resultado, además de otro delito de violencia", añadió Arriola.

En esa línea, Arriola sostuvo que la Policía Nacional del Perú solicitó hasta en tres ocasiones al Ministerio Público la detención del joven, ya que previamente solo se había pedido el impedimento de salida.

"El caso de la intervención es la insistencia de la PNP que hasta en tres veces, 20, 22 y 24 de febrero, se le ha pedido al Ministerio Público, que solamente había pedido impedimento de salida cuando ha habido una acción de una persona que ha atropellado, ha omitido el socorro del auxilio, como ser humano se ha comportado como una persona que desprecia la vida tal igual como otro criminales, y luego fuga del lugar del accidente de tránsito y ahí aparte del homicidio que comete, entonces son tres delitos que están ahí", declaró Arriola.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que la institución lleva a cabo una investigación sobre los agentes policiales que intervinieron en el caso.

"[¿Qué va a pasar con los policías?] Ustedes lo verán en las próximas horas", zanjó.

Como se recuerda, los agentes de la Policía que se acercaron a la vivienda donde se encontraba Adrián Villar horas después del atropello, según cámaras de seguridad difundido por el programa Magaly TV: La Firme.

Óscar Arriola sobre Adrián Villar: "Nunca estuvo en una clínica y no ha pasado dosaje etílico" | Fuente: RPP

Adrián Villar fue detenido

La madrugada de este jueves, Adrián Villar fue detenido preliminarmente por la Policía Nacional del Perú en medio de la investigación contra la seleccionada de buceo Lizeth Marazano Noguera.

Pese que ya se había dictado 9 meses de impedimento de salida, se dispuso la nueva medida por parte del Ministerio Público tras la difusión de videos en donde Adrián Villar se reune con su padre, la periodista Marisel Linares, Francesca Montenegro (quien dijo que ya no es pareja de Villar), junto a su padre.

La detención de Villar Chirinos se realizó por personal de Inteligencia de Tránsito y de Investigación de Accidente de Tránsito en un inmueble de la avenida Jorge Vanderghen, en el distrito limeño de Miraflores.

Según el oficio de la fiscalía, que tuvo acceso RPP, la solicitud de la detención contra Adrián Villar es por la investigación “por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, y por el delito de omisión de socorro, en agravio de Lizeth Marzano Noguera"

Además, es acusado por un tercer delito, que es "contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio del Estado, representado por el Poder Judicial”.