Hernán Barcos: "No venimos a salvar la categoría, queremos pelear cosas importantes con FC Cajamarca"

Hernán Barcos inició una nueva etapa en su carrera después del cierre de ciclo en Alianza Lima. El 'Pirata' habló por primera vez como jugador de FC Cajamarca en conferencia de prensa.

El delantero, de 41 años, llega al club recién ascendido como el líder absoluto. Su amplia experiencia y su vigente cuota goleadora serán importantes en la disputa de la Liga 1 Te Apuesto.

"Estamos muy contentos de llegar a Cajamarca. El objetivo es por lo menos clasificar a un torneo Internacional. No podemos empezar el campeonato con la mentalidad de salvar la categoría, apuntamos a pelear", señaló el máximo goleador extranjero de Alianza.

Además, Barcos dejó en claro que FC Cajamarca debe enfocarse en confirmar un buen plantel por encima de individualidades.

"No se trata de Hernán Barcos, se trata de armar un equipo sólido y potenciar el FC Cajamarca. El objetivo es grupal. Desde el día uno vamos a trabajar muy duro, todos iguales", concluyó.