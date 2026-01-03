Hernán Barcos rompió su silencio tras su salida de Alianza Lima: "No lo pensaba, no lo imaginaba"

Dio su versión. Hernán Barcos, futbolista de FC Cajamarca, habló por primera vez tras su salida de Alianza Lima.

En conversación con los medios, previo a su viaje a Cajamarca, el Pirata, dijo que no pensaba salir del cuadro de La Victoria, pero cuando llegó el momento renovar, entendió que no pasaría.

"No lo pensaba, no lo imaginaba, pero el fútbol es así, todas las semanas cambia. Entonces, uno está acostumbrado también y sabe que funciona así, no hay nada que reprocharle", indicó en un primer momento.

"Era claro. Yo en un momento iba a renovar y después, cuando empecé a sentir cosas diferentes, me di cuenta de que no iba a renovar. Al final, lo fui sintiendo, por lo que no me sorprende", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Hernán Barcos y el motivo de su firma con FC Cajamarca

Por otro lado, reveló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a firmar con FC Cajamarca. Dijo que le gustó el proyecto y que la propuesta del cuadro norteño fue más completa en comparación con otras.

"La ciudad y el proyecto, la verdad, son muy lindos. Desde el día uno que me enteré, fue lo que más me llamó la atención. A mí me gustan los proyectos deportivos, sociales y este club tiene ambición y tiene ganas de hacer las cosas bien", indicó al inicio.

"Por suerte, tuvo bastantes ofertas, pero esta fue la más completa por decirlo así. Son lindos momentos de volver a encontrar con chicos que fuimos muy felices jugando juntos. Así que, se está armando un lindo grupo, una linda banda", finalizó.