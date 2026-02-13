'Blooper' de Diego Romero: error infantil que provocó el gol de Cienciano ante Universitario [VIDEO]

Cienciano perdió 2-1 ante Universitario de Deportes por la tercera jornada del Torneo Apertura. El cuadro imperial puso emoción al partido con un tanto en la recta final en el estadio Monumental de Ate.

A los 80 minutos, Alejandro Hohberg ejecutó un peligro tiro libre que no puedo neutralizar el arquero Diego Romero, que en lugar de despegar, intentó controlar el balón, que finalmente entró a la portería.

Hay que indicar, que Romero retornó a Universitario proveniente de Banfield de Argentina, club dond eno tuvo continuidad. Este año volvió al fútbol peruano para reemplazar a Sebastián Britos.

Universitario suma siete puntos y se ubica entre los primeros lugares del Apertura.

Diego Romero se lamenta tras el gol de Cienciano. | Fuente: L1 Max

Universitario vs Cienciano: así arrancaron en partido

Universitario: Diego Romero, Caín Fara, Anderson Santamaría, César Inga, Andy Polo, Paolo Reyna, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Cienciano: Gonzalo Falcón, Rotceh Aguilar, Alonso Yovera, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Gerson Barreto, Ademar Robles, Cristian Souza, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés.