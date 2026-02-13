Defensor del Pueblo sobre José Jerí: “No estoy convencido si lo vayan a censurar o no”

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, señaló que el Parlamento debió abordar el caso de Jerí de inmediato y remarcó que, cualquiera sea la decisión que adopte, esta debe ser comunicada con transparencia a la ciudadanía.

El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció sobre los pedidos de destitución contra el presidente José Jerí y dijo que, desde una perspectiva técnica y constitucional, la única salida viable es la censura por parte del Congreso de la República.



"En el tecnicismo legal y constitucional lo que cabe, creo yo, es la censura, únicamente la censura. Vuelva a su escaño, no pierde su condición de parlamentario y seguirá ejerciendo las funciones que como parlamentario le corresponde", señaló durante una entrevista en el programa Prueba de fuego, de RPP TV.



Gutiérrez explicó que, aunque Jerí Oré es presidente constitucional en términos legales, carece de la legitimidad formal necesaria para gobernar plenamente, ya que proviene de un poder del Estado (el Legislativo) que no fue elegido para tal fin.



"Ocurre que el señor Jerí llega o cualquier otro parlamentario y se cree presidente constitucional, que, si bien lo es en el en términos legales, no lo es en términos formales y menos de legitimidad. ¿Por qué? Porque él viene de un poder que no ha sido elegido para gobernar y, consecuentemente, su función está acotada según Constitución a dos funciones básicas: convocar a elecciones y guardar el orden interno", sostuvo.

"El Congreso, el primer día, debió convocar [el pleno extraordinario]"

El defensor del pueblo señaló que el Parlamento debió abordar el caso de Jerí de inmediato y remarcó que, cualquiera sea la decisión que adopte, esta debe ser comunicada con transparencia a la ciudadanía. "Lo que no se puede hacer es esconderse", afirmó.



En ese contexto, Gutiérrez indicó que no tiene certeza sobre si prosperará la censura y reiteró que el Parlamento debió actuar desde el primer momento.

“No estoy convencido si lo vayan a censurar o no. El Congreso, el primer día, debió convocar [el pleno extraordinario] y, si lo quiere ratificar, que lo ratifique y que se haga responsable de su ratificación”, expresó.



El Congreso realizará el próximo martes 17 de febrero un pleno extraordinario para debatir y votar diversas mociones que plantean la censura de José Jerí, tras las denuncias periodísticas sobre reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang y por las contrataciones en diversas entidades del Estado de jóvenes que previamente se habían reunido con él en Palacio de Gobierno.