Partidos de hoy, lunes 15 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga

Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Girona vs FC Barcelona por LaLiga. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial.

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

Partidos de hoy, LaLiga - España

3:00 p.m. | Girona vs FC Barcelona - DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Cagliari vs Lecce - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

1:15 p.m. | Al Hilal vs Al Wahda - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:00 p.m. | Coventry City vs Middlesbrough - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, FA Cup - Inglaterra

2:30 p.m. | Macclesfield vs Brentford - Disney+

Partidos de hoy, Segunda División - España

2:30 p.m. | Real Sociedad B vs Málaga - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

5:00 p.m. | Albión vs CA Cerro - Disney+

7:30 p.m. | Montevideo City Torque vs CA Juventud - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

3:00 p.m. | Atlanta vs Quilmes - LPF Play

3:00 p.m. | Gimnasia Jujuy vs Midland - LFP Play

Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Argentina vs Venezuela - DSports, DGO

4:00 p.m. | Paraguay vs Brasil - DSports, DGO

4:00 p.m. | Colombia vs Ecuador - DSports, DGO

