Juan Pablo II vs Cusco FC en vivo con Christian Cueva: horario y canales de TV por fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Juan Pablo II vs Cusco FC se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este domingo por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga1.

El equipo donde juega Christian Cueva espera sumar su primer triunfo de local en el Apertura, mientras que el equipo imperial buscará sorprender en el Complejo deportivo Juan Pablo II.

Juan Pablo II vs Cusco FC: ¿Cómo llegan a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

Juan Pablo II llega a este partido tras vencer por 2-1 a Atlético Grau de visitante. En tanto, Cusco FC ganó 3-1 a Comerciantes Unidos.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo II vs Cusco FC en vivo en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el domingo 01 de marzo en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape. El recinto tiene una capacidad para 3000​​ espectadores.

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs Cusco FC en vivo por el Torneo Apertura 2026?

¿Qué canal TV transmite el Juan Pablo II vs Cusco FC en vivo?

El partido de Juan Pablo II vs Cusco FC será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Juan Pablo II vs Cusco FC: Alineaciones posibles



Juan Pablo II: Matías Vega, José Sánchez, Paolo Fuentes, Iago Iarte, Fabio Agurto, Nilton Ramirez, Jack Durán, Christian Flores, Christian Cueva, Adan Henricks, Maxi Jaumbeltz.

Cusco FC: Pedro Díaz, Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Gamarra, Marlon Ruidias, Oswaldo Valenzuela, Soto, Iván Colman, Colitto, José Manzaneda y Facundo Callejo.

Juan Pablo II vs Cusco FC: ¿Cuánto paga un gol de Christian Cueva?

La cuota de Apuesta Total paga 4.94 si Christian Cueva anota en cualquier momento en el Juan Pablo II vs Cusco FC.