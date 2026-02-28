Últimas Noticias
Partidos de hoy, domingo 1 de marzo del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga 1 y Premier League

Universitario es el tricampeón peruano.
Fútbol EN VIVO HOY | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 1 de marzo del 2026.

HOY EN VIVO | Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs FC Cajamarca por la Liga1. Revisa aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial este 1 de marzo.

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau - L1 Max

3:30 p.m. | Juan Pablo II vs. Cusco FC - L1 Max

6:00 p.m. | Universitario vs. FC Cajamarca - L1 Max

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

9:00 a.m. | Brighton vs. Nottingham Forest - Disney+

9:00 a.m. | Manchester United vs. Crystal Palace - ESPN, Disney+

11:00 a.m. | Fulham vs. Tottenham - Disney+

11:30 a.m. | Arsenal vs. Chelsea - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Elche vs. Espanyol - ESPN2, Disney+

10:15 a.m. | Valencia vs. Osasuna - DIRECTV Sports, DGO

12:30 p.m. | Real Betis vs. Sevilla - ESPN2, Disney+

3:00 p.m. | Girona vs. Celta de Vigo - DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

6:30 a.m. | Cremonese vs. Milan - ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Sassuolo vs. Atalanta - Disney+, Zapping

12:00 p.m. | Torino vs. Lazio - Disney+

2:45 p.m. | Roma vs. Juventus - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

9:30 a.m. | Stuttgart vs. Wolfsburg - Disney+, ESPN5

11:30 a.m. | Eintracht Frankfurt vs. Freiburg - Disney Plus

1:30 p.m. | Hamburgo vs. RB Leipzig - Disney Plus


