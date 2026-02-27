Liga 1: Deportivo Moquegua visita a Sport Boys por la fecha 5

La previa del choque de Sport Boys ante Deportivo Moquegua, a disputarse en el estadio Miguel Grau mañana desde las 19:00 horas. El árbitro será Walter Guadalupe.

A partir de las 19:00 horas, Sport Boys y Deportivo Moquegua protagonizarán mañana su choque por la fecha 5 del campeonato peruano, en el estadio Miguel Grau.

Así llegan Sport Boys y Deportivo Moquegua

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos del campeonato peruano

Sport Boys sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Alianza Lima. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 3 goles y ha marcado 2 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Deportivo Moquegua en partidos del campeonato peruano

Deportivo Moquegua viene de derrotar a Deportivo Garcilaso con un marcador 1 a 0.

Walter Guadalupe será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Sport Boys y Deportivo Moquegua, según país