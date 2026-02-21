¿Por qué no estará Gassama? Universitario lanzó su lista de convocados para enfrentar a Cristal

Universitario de Deportes visitará esta tarde a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. En la previa del compromiso, el entrenador español Javier Rabanal definió a los jugadores convocados, entre los cuales destaca el regreso de Edison Flores y José 'Tunche' Rivera.

Eso sí, no fue considerado Sekou Gassama, quien había debutado en el triunfo ante Cienciano. El motivo principal sería que una medida de precaución, tal como adelantó el entrenador crema.

"A Sekou le di más minutos de los que debía para ver en qué punto está. Vamos a ver si tiene minutos ante Cristal porque vuelven Flores y Tunche y la competencia es dura. Hoy tiene déficit físico", señaló Rabanal esta semana.

Universitario llega a esta jornada al sumar siete puntos. Su meta es sumar una victoria para mantenerse entre los primeros lugares del certamen.

Convocados de Universitario ante Sporting Cristal

Diego Romero

Caín Fara

Williams Riveros

Jesús Castillo

Héctor Fertoli

Horacio Calcaterra

José RIvera

Martín Pérez Guedes

Jairo Concha

Edison Flores

Álex Valera

Jorge Murrugarra

Andy Polo

Miguel Vargas

Hugo Ancajima

José Carabalí

Aldo Corzo

Lisandro Alzugaray

César Inga

Miguel Silveira

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 11,600 espectadores.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura?