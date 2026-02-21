Liga 1: ADT de Tarma se enfrentará ante UTC por la fecha 4

UTC se mide ante ADT de Tarma en el Estadio Unión Tarma el domingo 22 de febrero a las 11:00 horas. El partido será supervisado por Michael Espinoza Valles.

Así llegan ADT de Tarma y UTC

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos del campeonato peruano

ADT de Tarma recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Deportivo Garcilaso. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 1 perdido. Ha recibido 3 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de UTC en partidos del campeonato peruano

UTC llega triunfante luego de ver caer a Cusco FC con un marcador 1-0. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 2 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 6 goles a favor y ha sufrido 2 en contra en esos partidos.

El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de septiembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y ADT de Tarma se impuso por 3 a 1.

Michael Espinoza Valles es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de ADT de Tarma en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 5: vs Alianza Atlético: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 5: vs Alianza Lima: 28 de febrero - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Comerciantes Unidos: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Horario ADT de Tarma y UTC, según país