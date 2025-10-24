Liga 1: Alianza Atlético y Cienciano se encuentran en la fecha 16

Todo lo que tienes que saber en la previa de Alianza Atlético vs Cienciano. El duelo, a disputarse en el estadio Campeones del 36 mañana, comenzará a las 15:15 horas y será dirigido por Diego Haro Sueldo.

Alianza Atlético y Cienciano se enfrentan mañana, a partir de las 15:15 horas, en el estadio Campeones del 36. El partido corresponde a la fecha 16 de la Liga 1.

Así llegan Alianza Atlético y Cienciano

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético cayó 0 a 1 ante Comerciantes Unidos en el Juan Maldonado Gamarra. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Liga 1

Cienciano llega a este encuentro con una derrota ante Cusco FC por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y recibieron 10.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cienciano fue el ganador por 3 a 2.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Diego Haro Sueldo.

Fecha y rival de Alianza Atlético en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 17: vs Grau: 2 de noviembre - 17:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Cienciano en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 17: vs Juan Pablo II: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Alianza Atlético y Cienciano, según país