Liga 1: Alianza Universidad recibirá a Alianza Lima por la fecha 13

Te contamos la previa del duelo Alianza Universidad vs Alianza Lima, que se enfrentarán en el estadio Heraclio Tapia el próximo domingo 5 de octubre a las 12:00 horas. Jordi Espinoza Valles será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga 1 se jugará el próximo domingo 5 de octubre a las 12:00 horas.

Así llegan Alianza Universidad y Alianza Lima

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Alianza Universidad en partidos de la Liga 1

Alianza Universidad no quiere lamentar otra caída: 1 a 5 finalizó su partido frente a Sport Huancayo. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 14.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

Alianza Lima llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Grau. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 7.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Lima resultó vencedor por 2 a 0.

Alianza Lima vivirá el clásico porteño ante Sport Boys en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Alejandro Villanueva, el 16 de octubre, a partir de las 22:00 (hora Argentina).

El árbitro designado para el encuentro es Jordi Espinoza Valles.

Fecha y rival de Alianza Universidad en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 14: vs Melgar: 14 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Alianza Lima en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 13: vs Alianza Universidad: 5 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Sport Boys: 16 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sport Huancayo: 20 de octubre - 15:15 (hora Argentina)

Horario Alianza Universidad y Alianza Lima, según país