Liga 1: Alianza Universidad se enfrentará ante Cienciano por la fecha 8

Cienciano se mide ante Alianza Universidad en el estadio Heraclio Tapia el domingo 14 de septiembre a las 12:30 horas. El partido será supervisado por Jesús Cartagena Tiburcio.

A partir de las 12:30 horas el próximo domingo 14 de septiembre, Cienciano visita a Alianza Universidad en el estadio Heraclio Tapia, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga 1.

Así llegan Alianza Universidad y Cienciano

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Alianza Universidad en partidos de la Liga 1

Alianza Universidad ganó el encuentro previo ante Comerciantes Unidos por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 5 veces y logró marcar 8 goles a favor.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Liga 1

Cienciano llega triunfante luego de ver caer a Grau con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 2 empató y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 12 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Universidad se impuso por 0 a 1.

Jesús Cartagena Tiburcio es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Alianza Universidad en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 9: vs Grau: 18 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sport Boys: 26 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sport Huancayo: 30 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Alianza Lima: 5 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 9: vs Sport Boys: 17 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Sport Huancayo: 21 de septiembre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Alianza Lima: 28 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Melgar: 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Horario Alianza Universidad y Cienciano, según país