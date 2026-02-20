Últimas Noticias
Chosica: bus interprovincial chocó con dos automóviles en plena Carretera Central

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El violento impacto, cuyas causas se investigan, dejó una persona herida de consideración.

Accidentes
00:00 · 01:08
Los vehículos menores se llevaron la peor parte en el accidente.
Los vehículos menores se llevaron la peor parte en el accidente. | Fuente: Difusión

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió esta madrugada en plena Carretera Central, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica, al este de la capital.

A la altura de las avenidas Lima Sur y Arequipa, un bus interprovincial chocó con dos automóviles, en circunstancias que son motivo de investigación.

Los dos vehículos menores fueron los que se llevaron la peor parte en el accidente, quedando severamente dañados.

De hecho, un ocupante de uno de estos coches quedó atrapado en la carrocería destrozada, por lo que tuvo que ser rescatado por los bomberos.

Accidente en investigación

Agentes de la Policía Nacional y serenos de la jurisdicción acudieron al lugar del accidente, para colaborar con las labores de rescate.

Debido al incidente, el tránsito en la Carretera Central estuvo interrumpido por varias horas, por lo que los vehículos tuvieron que tomar vías alternas, para continuar con su recorrido.

Las causas del accidente serán determinadas con las investigaciones, ya en marcha.

