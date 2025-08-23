Liga 1: Cienciano se enfrenta ante la visita Grau por la fecha 7

Cienciano y Grau se enfrentan en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con el arbitraje de Kevin Ortega Pimentel. El duelo se jugará mañana desde las 15:15 horas.

Así llegan Cienciano y Grau

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Liga 1

En la fecha anterior, Cienciano se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Comerciantes Unidos. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

Grau cayó 1 a 2 ante Comerciantes Unidos. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 7 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y finalizó en un empate 1-1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Kevin Ortega Pimentel.

Fecha y rival de Cienciano en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 8: vs Alianza Universidad: Fecha y horario a confirmar

Fecha y rival de Grau en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 2: vs ADT de Tarma: 31 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

