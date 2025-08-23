Últimas Noticias
Cienciano vs Atlético Grau EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 7 del Torneo Clausura?

Cienciano vs Atlético Grau EN VIVO | Guía de TV Liga1
Cienciano vs Atlético Grau EN VIVO | Guía de TV Liga1
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Cienciano vs Atlético Grau EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Cienciano vs Atlético Grau EN VIVO: se enfrentan este domingo 24 de agosto por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto. El encuentro se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco, desde las 6:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Cienciano vs Atlético Grau: ¿Cómo llegan a la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Cienciano llega al partido luego de dos derrotas, dos empates y una victoria. Atlético Grau, en tanto, llega tras tres derrotas, un empate y una victoria.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs Atlético Grau en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

El  partido entre Cienciano vs Atlético Grau se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco. El recinto tiene capacidad para 42 000 espectadores.


¿A qué hora juegan Cienciano vs Atlético Grau en vivo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Cienciano vs Atlético Grau o comienza a las 3:15 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Cienciano vs Atlético Grau o comienza a las 3:15 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Cienciano vs Atlético Grau o comienza a las 3:15 p.m.
  • En Chile, el partido entre Cienciano vs Atlético Grau o comienza a las 4:15 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Cienciano vs Atlético Grau o comienza a las 4:15 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Cienciano vs Atlético Grau o comienza a las 4:15 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Cienciano vs Atlético Grau o comienza a las 5:15 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Cienciano vs Atlético Grau o comienza a las 5:15 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Cienciano vs Atlético Grau o comienza a las 5:15 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Cienciano vs Atlético Grau o comienza a las 5:15 p.m.

¿Qué canales transmiten el Cienciano vs Atlético Grau en vivo?

El partido entre Cienciano vs Atlético Grau se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Cienciano vs Atlético Grau: alineaciones posibles

Cienciano: Bolado; Galeano, Ortíz, Valoyes; Gamero, Arias, Souza, Ortíz; Hohberg, Aguirre y Noronha.

Atlético Grau: Álvarez; Rostaing, Tapia, Franco, Bolívar; Vilca, García; Reyes, Bandiera, Garro; Ruidíaz.

Cienciano Atlético Grau Liga 1 Liga 1 Te Apuesto 2025 video videos videos mas vistos

