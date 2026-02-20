Últimas Noticias
Antes de morir, Eric Dane interpretó a Cal Jacobs para la última temporada de 'Euphoria'

Eric Dane interpretó a Cal Jacobs para la última temporada de la serie 'Euphoria'.
Eric Dane interpretó a Cal Jacobs para la última temporada de la serie 'Euphoria'. | Fuente: HBO
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡'Euphoria 3' tendrá a Eric Dane! El actor aparecerá en la serie como Cal Jacobs, el padre problemático de Nate Jacobs, personaje interpretado por Jacob Elordi.

Eric Dane grabó sus últimas escenas con Euphoria. Antes de fallecer, el actor estadounidense interpretó a su personaje de Cal Jacobs para la tercera —y última— temporada de la exitosa serie de drama adolescente de HBO.

Según confirmó TMZ, Dane pudo grabar los episodios de Euphoria al lado de los protagonistas: Zendaya, Hunter Schafer, Alexa Demie, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Colman Domingo, entre otros.

En efecto, el recordado actor de Grey's Anatomy pudo interpretar a su personaje de Cal Jacobs, el padre problemático de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi.

Si bien no se sabe los diálogos, o los momentos, donde aparecerá Eric Dane, se puede deslizar que seguirá desenvolviéndose como Cal Jacobs, quien en las dos temporadas anteriores de Euphoria disfrutaba de “encuentros en hoteles con hombres jóvenes y mujeres trans y abusa del alcohol, lo que le lleva a arrebatos explosivos”.

"El representante de Dane confirmó a TMZ que grabó episodios para la próxima temporada. El rodaje finalizó a finales de 2025. People fue el primero en informar la noticia", señaló el portal especializado en celebridades.

Eric Dane interpreta a Cal Jacobs, el padre problemático de Nate Jacobs.
Eric Dane interpreta a Cal Jacobs, el padre problemático de Nate Jacobs. | Fuente: HBO

Eric Dane, el inolvidable McSteamy de Grey's Anatomy, murió a los 53 años

Eric Dane falleció el jueves 19 de febrero a los 53 años, según confirmó su familia, tras enfrentar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), diagnóstico que hizo público en abril de 2025.

En un comunicado difundido por TMZ, sus familiares expresaron: "Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA". También señalaron que pasó sus últimos días acompañado por su esposa, sus hijas, Billie y Georgia, y sus amigos cercanos.

La familia destacó además que, durante su enfermedad, el actor se convirtió en un activo promotor de la concienciación y la investigación sobre la ELA, buscando apoyar a otras personas que enfrentan el mismo diagnóstico. Finalmente, solicitaron privacidad para navegar este "momento imposible".

¿Quién fue Eric Dane?

Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Fue el mayor de dos hermanos y estuvo casado con Rebecca Gayheart desde 2004 hasta 2018. La pareja tuvo dos hijas.

En febrero de 2018, Gayheart solicitó el divorcio tras 14 años de matrimonio, alegando “diferencias irreconciliables”. Sin embargo, el 7 de marzo de 2025, la actriz pidió desestimar la demanda de divorcio luego de siete años de separación.

En abril de 2025, al actor le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. Había comenzado a experimentar síntomas a inicios de 2024. Para junio de 2025, perdió completamente la función del brazo y la mano derecha; en septiembre empezó a presentar dificultades en el habla y, en octubre, comenzó a utilizar silla de ruedas a tiempo completo.

En sus últimos meses, Eric Dane habló abiertamente sobre el impacto de la enfermedad neurodegenerativa en su vida. Compartió con honestidad cómo su condición afectaba su movilidad y su día a día, convirtiéndose en una voz visible en la lucha por mayor investigación y apoyo para los pacientes con la ELA.

eric dane Euphoria 3 euphoria

