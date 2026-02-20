Antes de morir, Eric Dane interpretó a Cal Jacobs para la última temporada de 'Euphoria'

Eric Dane grabó sus últimas escenas con Euphoria. Antes de fallecer, el actor estadounidense interpretó a su personaje de Cal Jacobs para la tercera —y última— temporada de la exitosa serie de drama adolescente de HBO.

Según confirmó TMZ, Dane pudo grabar los episodios de Euphoria al lado de los protagonistas: Zendaya, Hunter Schafer, Alexa Demie, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Colman Domingo, entre otros.

En efecto, el recordado actor de Grey's Anatomy pudo interpretar a su personaje de Cal Jacobs, el padre problemático de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi.

Si bien no se sabe los diálogos, o los momentos, donde aparecerá Eric Dane, se puede deslizar que seguirá desenvolviéndose como Cal Jacobs, quien en las dos temporadas anteriores de Euphoria disfrutaba de “encuentros en hoteles con hombres jóvenes y mujeres trans y abusa del alcohol, lo que le lleva a arrebatos explosivos”.

"El representante de Dane confirmó a TMZ que grabó episodios para la próxima temporada. El rodaje finalizó a finales de 2025. People fue el primero en informar la noticia", señaló el portal especializado en celebridades.