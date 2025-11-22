Liga 1: Cienciano y Ayacucho FC se encuentran en la fecha 19

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cienciano vs Ayacucho FC. El duelo, a disputarse en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Augusto Menéndez Laos.

Cienciano y Ayacucho FC se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El partido corresponde a la fecha 19 de la Liga 1.

Así llegan Cienciano y Ayacucho FC

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Liga 1

Cienciano cayó 1 a 2 ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 5 en su portería .

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Comerciantes Unidos. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 8 goles y le han anotado 7 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Ayacucho FC fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Augusto Menéndez Laos.

