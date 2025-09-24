Liga 1: Deportivo Garcilaso se enfrenta ante la visita UTC por la fecha 11

Últimas Noticias
Deportivo Garcilaso se enfrenta ante la visita UTC por la fecha 11
Deportivo Garcilaso y UTC se enfrentan en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, con el arbitraje de Michael Espinoza Valles. El duelo se jugará mañana desde las 19:00 horas.

Deportivo Garcilaso se enfrenta mañana ante UTC para disputar el partido por la fecha 11, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, desde las 19:00 horas.

Así llegan Deportivo Garcilaso y UTC

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

En la fecha anterior, Deportivo Garcilaso se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Melgar. Con 2 triunfos y 2 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 8 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de UTC en partidos de la Liga 1

UTC cayó 1 a 2 ante Universitario. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y UTC lo ganó por 2 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Michael Espinoza Valles.


Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 12: vs Cusco FC: 30 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Alianza Atlético: 5 de octubre - 19:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 12: vs Los Chankas: 29 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Comerciantes Unidos: 3 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
Horario Deportivo Garcilaso y UTC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

