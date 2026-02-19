Últimas Noticias
Por primera vez, Yahaira Plasencia se muestra junto a su nueva pareja y sorprende a todos [VIDEO]

Yahaira Plasencia se mostró en vivo junto al empresario Luis Fernando Rodríguez.
| Fuente: Instagram (yahairaplasencia)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Ya no se ocultan! Desde Miami, Yahaira Plasencia se mostró al lado del empresario Luis Fernando Rodríguez, a quien oficializó como su pareja oficial semanas atrás.

Yahaira Plasencia ya se luce públicamente junto a su nueva pareja: el empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’. Esto, semanas después de haber oficializado su relación y tras afirmar que está “en una etapa muy bonita” de su vida.

Fue durante un enlace en vivo con el programa América Hoy, desde Miami, que la salsera peruana estaba hablando de sus presentaciones en la ciudad de Florida cuando de pronto fue consultada sobre Luis Fernando, mencionando que se quedó en Lima.

No obstante, la conductora del programa Janet Barboza se percató que Yahaira estaba enlazada desde la cuenta del empresario, por lo que se podía saber que él estaba junto a la cantante. “¿Nos estás llamando desde la cuenta de ‘Don Diablo’? Entonces, Yahaira nos acaba de mentir, ‘Don Diablo’ está allí”, señaló la conductora.

Al ser descubierta, la intérprete de Y le dijo no reaccionó con unas carcajadas para luego mostrar a su pareja en vivo. A pesar de la insistencia de Janet Barboza para que Luis Fernando Rodríguez pueda dar declaraciones, este no quiso pronunciarse.

“No le gusta, no quiere. Él es amable, caballero, pero no le gusta. Respeta mi trabajo”, explicó Plasencia. “Cuando estaba con Pamela López, sí declaraba”, replicó Janet. “Es distinto”, respondió la artista y bailarina.

Cabe mencionar que esta es la primera vez que Yahaira Plasencia muestra a su nueva pareja luego de confirmar su relación y tras ser vistos juntos en una clínica local.

Días atrás, la cantante se lució con un brillante anillo y un enorme ramo de rosas confirmando que su relación va en serio. ¿Los seguimos viendo juntos? Veremos.

Yahaira Plasencia reaccionó tras criticas de Magaly Medina por show en EE. UU.

Yahaira Plasencia lanzó un polémico mensaje luego de las críticas que hizo Magaly Medina sobre uno de sus shows que realizó en Virginia, Estados Unidos.

Por medio de su cuenta de Instagram, la salsera no dudó en pronunciarse con un contundente post reflejado en un video donde se le ve muy contenta animando una de sus presentaciones en el país norteamericano.

No obstante, lo que más llamó la atención fue lo escrito encima de su post el cual estaría dirigido a la conductora del programa Magaly TV: La Firme. “Yo feliz con mi trabajo, tú preocúpate en el fracaso de tu rating”, se lee.

Magaly Medina presentó imágenes de uno de los locales donde se presentó Yahaira en Virginia como parte de su gira en Estados Unidos. Al respecto, la periodista minimizó el show de la intérprete de Y le dije no al ver poca presencia de público.

“(Yahaira) se presentó allá y miren, había poquísima gente. Cuatro gatos en Virginia, cuatro gatos. Y no podemos decir que ahí no hay peruanos. (...) Si la gente quiere escucharte cantar, bailar al ritmo de tus canciones, pues compra sus entradas”, expresó la ‘Urraca’.

Yahaira Plasencia lanzó un polémico mensaje luego de las críticas de Magaly Medina.
| Fuente: Instagram (magalymedinav)

Yahaira Plasencia confirmó su relación con empresario Luis Fernando Rodríguez

Semanas atrás, Yahaira Plasencia confirmó su relación con el empresario Luis Fernando Rodríguez Córdova, conocido como ‘El Diablo’. Luego de ser vista en una clínica acompañada por Rodríguez, la salsera no ocultó más su romance mencionando que “va muy en serio”.

“La vida te sorprende. Todo ha sido paso a paso, la verdad. Yo quiero mantenerlo así, muy tranquilo y privado. Tenemos diferentes rubros. Él en lo suyo, yo en lo mío. Lo bueno es que él no habla con la prensa”, comenzó diciendo la salsera.

Seguidamente, Yahaira lleno de elogios a su nueva pareja mencionando que ya conoce a sus papás y que estos “lo quieren mucho”.

"Es un caballero, es educado, tiene un corazón increíble. Es muy buena persona. Todo lo bueno. Tengo todas las palabras buenas para decir de Luis Fernando. Hace mucho tiempo que no sentía tanta paz, tanta tranquilidad. Estoy feliz y tranquila”, declaró a las cámaras de Amor y fuego.

Del mismo modo, resaltó la buena relación que tiene Luis Fernando Rodríguez con su familia después de videos y fotos donde se vio al empresario celebrar Navidad y Año Nuevo 2026 con ellos.

“Mis papás lo respetan y lo quieren muchísimo. Él es una persona increíble. Hace tiempo no me sentía tan tranquila, tan en paz. Me siento bien y muy feliz”, comentó la también bailarina.

@josepastord YAHAIRA lo mostró!!!💥🚨Ig:josepastord💥 #yahairaplasencia #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS
