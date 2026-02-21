Paolo Guerrero tras el triunfo de Alianza Lima: "Hay gente que trata de desestabilizar a la institución"

Paolo Guerrero, alzó la voz tras el último triunfo de Alianza Lima ante Sport Boys para denunciar intentos de desestabilización contra el equipo y el cuerpo técnico, liderado por el argentino Pablo Guede.

El delantero fue categórico al señalar que existe gente interesada en afectar a la institución para favorecer intereses particulares.

Sin embargo, el ‘Depredador’ aseguró que el plantel se mantiene "muy firme" y enfocado exclusivamente en los objetivos, restando importancia a las críticas que buscan romper la unidad del equipo. Además, respaldó el trabajo del técnico blanquiazul.

"Obvio, está clarísimo. Hay gente que busca salirse con sus intereses y trata de desestabilizar a la institución. Al grupo no lo va a desestabilizar porque creo que está firme, está bien, está concentrado en lo que quiere, en el foco que nosotros tenemos, en el objetivo que nosotros tenemos. Así que nosotros continuamos trabajando firmes. Eso es lo más importante para nosotros", declaró el jugador.

"Puedo afirmar que el grupo se mantiene muy firme, junto con el cuerpo técnico, firmes y haciendo nuestro trabajo. Creo que el hincha viene aquí a ver a Alianza Lima ganar. Nosotros ganamos y eso es lo más importante para resaltar. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y creo que toda la hinchada está feliz", añadió el jugador.

Paolo Guerrero respaldó el trabajo de Pablo Guede, al asegurar que él no considera que el equipo esté mal. "Definitivamente la confianza en el profe está ahí, es muy trabajador y siempre nos empuja y nos alienta para no cometer errores y nosotros tenemos que poner de nuestra parte para mejorar", comentó el delantero.

El capitán blanquiazul pidió al hincha apoyar al equipo ya que es necesario para cumplir el objetivo de salir campeones: "Nosotros necesitamos del hincha, es el que nos empuja y nos ayuda a dar ese último desgaste en el campo. No nos dejemos llevar por lo que se dice, por gente que ve fantasmas".

Por último, Paolo Guerrero dejó un mensaje para los hinchas blanquiazules: "Le digo al hincha de Alianza Lima que dentro del campo vamos a dejar todo siempre. Me sorprende las pifias, sabemos que nos faltó en el segundo tiempo, pero que el hincha se quede tranquilo que nosotros siempre nos vamos a dar íntegros en el campo".