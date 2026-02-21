Pablo Guede contó por qué no juega Pedro Aquino: "Hay un tema que me da temor"

Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, dio detalles de la situación de Pedro Aquino, que no es considerado en los partidos del cuadro victoriano, a pesar de una racha de lesionados.

"Es el único jugador que no jugó conmigo. Cero problemas con él, es un tema mío por el tema que él tiene en la rodilla", señaló Guede en conferencia de prensa.

Guede resaltó el trabajo de Aquino en los entrenamientos. "Él sabe que está haciendo un esfuerzo tremendo para estar al nivel de los compañeros, aparte es un jugador que me gusta, pero hay un tema que no me animó", agregó.

Para finalizar, el técnico argentino de 51 años admitió que aún analiza incluir a Aquino en los partidos. "Él se siente bien, pero hay un tema que me da temor, pero él tiene que seguir entrenando", culminó.

Hay que indicar, que Pedro Aquino señaló que descartó tener algún tipo de lesión y que su ausencia es una decisión técnica.

¿Qué dice Pedro Aquino?

Pedro Aquino, volante de Alianza Lima, descartó tener alguna lesión que le impida jugar los partidos.

En conversación con los medios de comunicación a su salida del estadio Alejandro Villanueva (Matute), el ex América de México dijo que no está teniendo minutos por decisión técnica.

“No estoy lesionado, todo bien. Yo estoy al 100 %”, indicó en un primer momento. “No lo sé (sobre no jugar). Es decisión del técnico”, complementó.