Liga 1: Grau visita a UTC por la fecha 1

Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de UTC ante Grau, a disputarse en el estadio Héroes de San Ramón mañana desde las 15:15 horas.

A partir de las 15:15 horas, UTC y Grau protagonizarán mañana su choque por la fecha 1 del campeonato peruano, en el estadio Héroes de San Ramón.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de octubre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el marcador favoreció a UTC con un marcador de 0-2.


Fechas y rivales de UTC en los próximos partidos del campeonato peruano
  • Fecha 2: vs Deportivo Moquegua: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Cusco FC: 13 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs ADT de Tarma: 22 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Comerciantes Unidos: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Grau en los próximos partidos del campeonato peruano
  • Fecha 2: vs Sport Huancayo: 7 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Sport Boys: 14 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Juan Pablo II: 22 de febrero - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Comerciantes Unidos: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar
Horario UTC y Grau, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

