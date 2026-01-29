UTC vs. Atlético Grau: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 1 de la Liga1 Te Apuesto 2026?

UTC vs. Atlético Grau EN VIVO: se enfrentan este viernes 30 de enero en el Estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. El partido corresponde a la fecha 1 por el Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026 y se jugará a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La nueva temporada del fútbol peruano se pone en marcha, con UTC volviendo a su localía en el Héroes de San Ramón. El equipo cajamarquino ahora está bajo la dirección de Carlos Bustos, con un plantel renovado entre los que aparecen jugadores como Ángelo Campos, Marcos Lliuya y Marlon De Jesús.

Al frente estará Atlético Grau, que sin torneos internacionales apunta a volver a ser protagonista. El elenco de Ángel Comizzo mantiene en su ataque a Raúl Ruidíaz, aunque perdió una pieza clave como Neri Bandiera.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis!

UTC vs. Atlético Grau: ¿cómo llegan a la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

En su partido de presentación, frente a Comerciantes Unidos por la Tarde del Gavilán 2026, UTC logró el triunfo por 2-1. Por su lado, Atlético Grau llega tras imponerse a Alianza Atlético en un global de 4-3.

Fecha y horario del partido UTC vs. Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026

El partido de UTC ante el elenco de Atlético Grau está programado para el viernes 30 de enero en el Estadio Héroes de San Ramon, en Cajamarca. El recinto tiene capacidad para recibir a 10 000 espectadores, aproximadamente.

Horario del partido UTC vs. Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026

En Perú , el partido entre UTC vs. Atlético Grau comienza a las 3:15 p.m.

, el partido entre UTC vs. Atlético Grau comienza a las 3:15 p.m. En Colombia, el partido entre UTC vs. Atlético Grau comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido entre UTC vs. Atlético Grau comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido entre UTC vs. Atlético Grau comienza a las 4:15 p.m

En Venezuela, el partido entre UTC vs. Atlético Grau comienza a las 4:15 p.m.

En Chile, el partido entre UTC vs. Atlético Grau comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido entre UTC vs. Atlético Grau comienza a las 5:15 p.m.

En Argentina, el partido entre UTC vs. Atlético Grau comienza a las 5:15 p.m

En Uruguay, el partido entre UTC vs. Atlético Grau comienza a las 5:15 p.m.

En Brasil, el partido entre UTC vs. Atlético Grau comienza a las 5:15 p.m.

En México (CDMX), el partido entre UTC vs. Atlético Grau comienza a las 2:15 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre UTC vs. Atlético Grau comienza a las 3:15 p.m



¿Dónde ver el UTC vs. Atlético Grau EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por la señal de L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y Movistar Play. En países del extranjero se verá a través de la plataforma Fanatiz.

¡Bienvenido al más grande del norte, Nico! 💪🏼⚽️



El delantero argentino, Nicolás Delgadillo, se suma a nuestra familia alba este 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ a poner su talento al servicio del equipo 💪🏼⚽️



¡Vamos Nicolás! ¡Vamos Grau! ❤️💛#PatrimonioDePiura#ElMásGrandeDelNorte pic.twitter.com/bxtMKbORza — Club Atlético Grau - Oficial (@Grau_Oficial) January 29, 2026

UTC vs. Atlético Grau: alineaciones posibles

UTC: Ángelo Campos; Luis Garro, Bruno Duarte, Junior Huerto, Dylan Caro; Luis Arce, Piero Serra, David Dioses, Marcos Lliuya, Adolfo Muñoz; y Marlon De Jesús. DT: Carlos Bustos.

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Michael Rasmussen, Ignacio Tapia, Lucas Acevedo, Elsar Rodas; Rafael Guarderas, Diego Barreto, Emiliano Franco, Cristian Neira, Aldair Vásquez; y Raúl Ruidíaz.

UTC vs. Atlético Grau: últimos resultados

21/01/2026 | UTC 2-1 Comerciantes Unidos – Amistoso

23/11/2025 | Alianza Lima 3-0 UTC – Liga1

09/11/2025 | UTC 0-3 Sport Huancayo – Liga1