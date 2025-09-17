Liga 1: Grau y Alianza Universidad se miden por la fecha 9

Palpitamos la previa del choque entre Grau y Alianza Universidad. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Robin Segura Tuanama.

Grau ejercerá mañana la localía ante Alianza Universidad, desde las 15:15 horas y en el marco de la fecha 9 de la Liga 1.

Así llegan Grau y Alianza Universidad

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

Grau quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Cienciano por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Alianza Universidad en partidos de la Liga 1

Alianza Universidad viene de caer derrotado 0 a 3 ante Cienciano. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

En los últimos 3 choques en este campeonato han terminado igualados y repartido un punto por lado. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

Robin Segura Tuanama es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Grau en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 10: vs Sport Boys: 22 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sport Huancayo: 26 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Alianza Lima: 1 de octubre - 22:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Melgar: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Alianza Universidad en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 11: vs Sport Boys: 26 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Sport Huancayo: 30 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Alianza Lima: 5 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

