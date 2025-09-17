Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Liga 1: Grau y Alianza Universidad se miden por la fecha 9

Grau y Alianza Universidad se miden por la fecha 9
Grau y Alianza Universidad se miden por la fecha 9
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Grau y Alianza Universidad. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Robin Segura Tuanama.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Grau ejercerá mañana la localía ante Alianza Universidad, desde las 15:15 horas y en el marco de la fecha 9 de la Liga 1.

Así llegan Grau y Alianza Universidad

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

Grau quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Cienciano por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 6 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Alianza Universidad en partidos de la Liga 1

Alianza Universidad viene de caer derrotado 0 a 3 ante Cienciano. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

En los últimos 3 choques en este campeonato han terminado igualados y repartido un punto por lado. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

Robin Segura Tuanama es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Grau en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 10: vs Sport Boys: 22 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Sport Huancayo: 26 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Alianza Lima: 1 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Melgar: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Alianza Universidad en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 11: vs Sport Boys: 26 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Sport Huancayo: 30 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Alianza Lima: 5 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
Horario Grau y Alianza Universidad, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Grau Alianza Universidad Liga 1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA