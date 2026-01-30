Liga 1: Juan Pablo II se enfrenta ante la visita FC Cajamarca por la fecha 1

Juan Pablo II y FC Cajamarca se enfrentan en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II, con el arbitraje de Daniel Ureta Pereda. El duelo se jugará mañana desde las 15:15 horas.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Daniel Ureta Pereda.
Horario Juan Pablo II y FC Cajamarca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
- Colombia y Perú: 15:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
- Venezuela: 16:15 horas
