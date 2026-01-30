Juan Pablo II vs. FC Cajamarca: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 1 del Torneo Apertura?

Juan Pablo II vs. FC Cajamarca EN VIVO: se enfrentan este sábado 31 de enero en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape. El partido corresponde a la fecha 1 por el Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026 y se jugará a partir de las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La segunda temporada en la máxima categoría para Juan Pablo II tendrá como estandarte a Christian Cueva, quien retorna a la Liga1 tras su paso con altibajos por Emelec.

Al frente está el recién ascendido FC Cajamarca, que liderado por Hernán Barcos apunta a dar la sorpresa. Pablo Lavandeira y Arley Rodríguez serán sus compañeros en el ataque.

Juan Pablo II vs FC Cajamarca: ¿cómo llegan los equipos a la fecha 1 del Torneo Apertura 2026?

Juan Pablo II, en su presentación por la Tarde Amarilla, se impuso a Alianza Atlético por 3-0. Por su lado, FC Cajamarca llega al compromiso tras derrotar por 2-1 a ADT en la Tarde Cajacha 2026.

¿Cuándo y dónde juegan Juan Pablo II vs FC Cajamarca EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?

El partido de Juan Pablo II ante el elenco de FC Cajamarca está programado para el sábado 31 de enero en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape (Lambayeque). El recinto tiene capacidad para recibir a 3 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Juan Pablo II vs FC Cajamarca EN VIVO por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido entre Juan Pablo II vs. FC Cajamarca comienza a las 3:15 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Juan Pablo II vs. FC Cajamarca?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por la señal de L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y Movistar Play. En países del extranjero se verá a través de la plataforma Fanatiz.

Juan Pablo II vs. FC Cajamarca: alineaciones posibles

Juan Pablo II: Matías Vega ©; Jair Toledo, Paolo Fuentes, Cristian García, Iago Iriarte, Maxi Juambeltz, Piero Antón, Martín Alaniz, Christian Flores, Christian Cueva y Erinson Ramírez.

FC Cajamarca: Jonathan Medina; José Gallardo, Matías Almirón, Hairo Timaná, Ricardo Lagos; Alexis Rodas, Pablo Lavandeira, Brandon Palacios, Jonathan Betancourt, Arley Rodríguez y Hernán Barcos ©.

Juan Pablo II vs FC Cajamarca: ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas Juan Pablo II Empate FC Cajamarca Betano 2.15 3.50 3.25 Apuesta Total 2.21 3.49 3.26 Te Apuesto 2.14 3.33 3.10 DoradoBet 2.14 3.50 3.20