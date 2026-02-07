Liga 1: Los Chankas y Alianza Atlético se encuentran en la fecha 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de Los Chankas vs Alianza Atlético. El duelo, a disputarse en el estadio Los Chankas mañana, comenzará a las 13:15 horas y será dirigido por Pablo López Ramos.

Los Chankas y Alianza Atlético se enfrentan mañana, a partir de las 13:15 horas, en el estadio Los Chankas. El partido corresponde a la fecha 2 del campeonato peruano.

Así llegan Los Chankas y Alianza Atlético

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos del campeonato peruano

En la jornada previa, Los Chankas igualó 1-1 el juego ante Sport Boys.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos del campeonato peruano

Alianza Atlético llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Cusco FC.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de octubre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Atlético fue el ganador por 1 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Pablo López Ramos.

Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 3: vs Comerciantes Unidos: 15 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Sport Huancayo: 22 de febrero - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Juan Pablo II: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 3: vs Alianza Lima: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Cienciano: 21 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar

Horario Los Chankas y Alianza Atlético, según país