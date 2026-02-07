Los Chankas vs. Alianza Atlético: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura?

Los Chakas y Alianza Atlético se enfrentarán este domingo por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. el partido se jugará a la 1.15 p.m. en el estadio Los Chankas de Andahuaylas y será arbitrado por Pablo López.

Los Chankas quieren recuperar el paso luego del empate en la primera jornada ante Sport Boys en el callao. Por su parte Alianza Atlético llega con el ánimo al tome tras superar a Cusco en la primera jornada de la Liga 1.

Los Chankas vs. Alianza Atletico: ¿Cómo llegan a la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

Los Chankas llegan de empatar 1-1 ante Sport Boys con gol de Abdiel Ayarza en el Callao. Alianza Atlético viene de derrotar en casa a Cusco, por 1-0, con anotación de Williams Guzmán.

¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs. Alianza Atlético en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el domingo de febrero en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. El recinto tiene una capacidad para 17 mil espectadores.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs. Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido Los Chankas vs. Alianza Atlético comienza a la 1:15 p.m.

En Colombia, el partido Los Chankas vs. Alianza Atlético comienza a la 1:15 p.m.

En Ecuador, el partido Los Chankas vs. Alianza Atlético comienza a la 1:15 p.m.

En Bolivia, el partido Los Chankas vs. Alianza Atlético comienza a las 2:15 p.m.

En Venezuela, el partido Los Chankas vs. Alianza Atlético comienza a las 2:15 p.m.

En Brasil, el partido Los Chankas vs. Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m.

En Argentina, el partido Los Chankas vs. Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m.

En Chile, el partido Los Chankas vs. Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m.

En Uruguay, el partidoLos Chankas vs. Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m.

En Paraguay, el partido Los Chankas vs. Alianza Atlético comienza a las 3:15 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Los Chankas vs. Alianza Atlético en vivo?



El partido entre Los Chankas vs. Alianza Atlético será transmitido por la señal de L1 Max, canales 14 y 714 HD de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.