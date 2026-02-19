EE. UU. dice que "seguirá trabajando de forma constructiva" con Perú tras elección de José María Balcázar

La Embajada de Estados Unidos en el Perú compartió el mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. (Bureau of Western Hemisphere Affairs) en el que aseguraron que "seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano", tras la elección de José María Balcázar como presidente interino.

Agregó que EE. UU. seguirá colaborando con "la estabilidad y seguridad" del Perú a puertas de las elecciones generales de 2026.

"El Congreso peruano ha designado a José María Balcázar como presidente interino del Perú hasta la toma de posesión del nuevo presidente en julio. Durante ese periodo, Estados Unidos seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano en nuestras prioridades compartidas. Reafirmamos nuestra sólida colaboración de 200 años y nuestro apoyo a la estabilidad y la seguridad del Perú mientras el país se prepara para sus elecciones presidenciales en abril", comunicó la Embajada de EE. UU.

Como se recuerda, en entrevista exclusiva con RPP, el mandatario María Balcázar señaló que su gestión priorizará temas de relevancia para el desarrollo del país, como la lucha contra la criminalidad y el avance económico.

¿Qué pasará con las relaciones con México?

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó desde su país que esperará "la toma de posesión" de José María Balcázar para evaluar si es posible "restablecer las relaciones" diplomáticas entre ambos países.

Sheinbaum resaltó que Balcázar “es del mismo partido de Pedro Castillo”, pero consideró que hay que esperar la postura que tendrá el nuevo mandatario peruano sobre este tema.

“Tiene que ser de ellos, porque ellos fueron los que rompieron relaciones con México”, sentenció durante su rueda de prensa diaria, conocida como Las mañaneras del pueblo.

Como se recuerda, en noviembre de 2025 el gobierno de José Jerí rompió relaciones diplomáticas con México después de que dicho país otorgara asilo a Betssy Chávez, condenada a 11 años y 5 meses de cárcel por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.