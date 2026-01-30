Liga 1: Por la fecha 1, Sport Boys recibirá a Los Chankas

Desde las 13:00 horas, Sport Boys y Los Chankas se enfrentan mañana por la fecha 1 del campeonato peruano en el estadio Miguel Grau.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de agosto, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Los Chankas.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Victor Cori Diaz.
Fechas y rivales de Sport Boys en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 2: vs ADT de Tarma: 7 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Grau: 14 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Alianza Lima: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 2: vs Alianza Atlético: 8 de febrero - 15:15 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Comerciantes Unidos: 15 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Sport Huancayo: 22 de febrero - 15:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar
Horario Sport Boys y Los Chankas, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas