Liga 1: Por la fecha 16, Cusco FC recibirá a Grau

Toda la previa del duelo entre Cusco FC y Grau. El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana a las 18:00 horas. Será arbitrado por Roberto Pérez Gutiérrez.

Desde las 18:00 horas, Cusco FC y Grau se enfrentan mañana por la fecha 16 de la Liga 1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Cusco FC y Grau

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

Cusco FC venció 2-1 a Cienciano en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 10 en la malla rival.

Últimos resultados de Grau en partidos de la Liga 1

A Grau no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante UTC. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 6 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 0-0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Roberto Pérez Gutiérrez.

Fecha y rival de Cusco FC en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 17: vs Alianza Universidad: 2 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Grau en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 17: vs Alianza Atlético: 2 de noviembre - 17:30 (hora Argentina)

Horario Cusco FC y Grau, según país