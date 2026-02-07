Liga 1: Por la fecha 2 se enfrentarán Cienciano y Juan Pablo II

Todos los detalles de la previa del partido entre Cienciano y Juan Pablo II, que se jugará mañana desde las 15:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Dirige Joel Alarcón Limo.

Cienciano aguarda mañana la visita de Juan Pablo II, para jugar el partido por la fecha 2 del campeonato peruano, a partir de las 15:30 horas.

Así llegan Cienciano y Juan Pablo II

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Cienciano en partidos del campeonato peruano

Cienciano viene de caer por 0 a 2 frente a Melgar.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos del campeonato peruano

Juan Pablo II igualó 3-3 ante FC Cajamarca en la jornada anterior..

Un repaso por el historial de los últimos 2 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de noviembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cienciano se llevó la victoria por 2 a 1.

Joel Alarcón Limo fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 3: vs Universitario: 13 de febrero - 22:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Alianza Atlético: 21 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Cusco FC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 3: vs Sporting Cristal: 14 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Grau: 22 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Cusco FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar

Horario Cienciano y Juan Pablo II, según país