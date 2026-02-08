Cienciano vs. Juan Pablo II: ¿Donde ver y a qué hora juegan por la fecha 2 del Torneo Apertura?

EN VIVO | Cienciano y Juan Pablo II, que enfrentan este domingo en partido programado para las 3.30 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El duelo será arbitrado por Joel Alarcón Limo. Los cusqueños llegan de caer ante Melgar y Juan Pablo II de empatar con FC Cajamarca.

El encuentro tendrá como una de sus figuras a Christian Cueva, quien se reencontrará con su antiguo club. El volante vistió la camiseta de Cienciano entre el 2024 y 2025, luego emigró a Emelec de Ecuador y este año firmó con el elenco de Chongoyape.

¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦, 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢! ⚽💪🏼

Seguimos concentrados con la mira puesta en el partido de este domingo. pic.twitter.com/29eRttJ3wZ — Club Cienciano (@Club_Cienciano) February 7, 2026

Cienciano vs. Juan Pablo II ¿Cómo llegan a la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

Cienciano viene de caer por 2-0 frente a Melgar en Arequipa con goles de Cristian Bordacahar y Jeriel de Santis y Juan Pablo II llega tras empatar 3-3 ante FC Cajamarca en Chogoyape. Anotaron por los locales Christian Cueva, Adan Hendricks y Martín Alaniz y por los cajamarquinos Hernán Barcos (2) y Arley Rodríguez.

¿Cuándo y dónde juegan Cienciano vs. Juan Pablo II en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el domingo 8 de febrero en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega con capacidad para 45 mil personas.

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido Cienciano vs. Juan Pablo IIAtlético comienza a la 3:30 p.m.

, el partido Cienciano vs. Juan Pablo IIAtlético comienza a la 3:30 p.m. En Colombia, el partido Cienciano vs. Juan Pablo II comienza a la 3:30 p.m.

En Ecuador, el partido Cienciano vs. Juan Pablo II comienza a la 3:30 p.m.

En Bolivia, el partido Cienciano vs. Juan Pablo II comienza a las 4:30 p.m.

En Venezuela, el partido Cienciano vs. Juan Pablo II comienza a las 4:30 p.m.

En Brasil, el partido Cienciano vs. Juan Pablo II comienza a las 5:30 p.m.

En Argentina, el partido Cienciano vs. Juan Pablo II comienza a las 5:30 p.m.

En Chile, el partido Cienciano vs. Juan Pablo II comienza a las 5:30 p.m.

En Uruguay, el partido Cienciano vs. Juan Pablo II comienza a las 5:30 p.m.

En Paraguay, el partido Cienciano vs. Juan Pablo II comienza a las 5:30 p.m.

Cienciano vs. Juan Pablo II: ¿Quién es favorito según las casas de apuestas?